Türkiye’de başlayan aşk feci bitti: Kan donduran olayın detayları ortaya çıktı

Türkiye'de başlayan bir aşk hikayesi nehirde bulunan bir bavuldan çıkan kadın cesediyle sonlandı... Kan donduran olay ülkeyi ayağa kaldırdı.

Sozcu.com.tr

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Rus Ekaterina ile Alman Walter’ın 2009 yazında Türkiye’de tatil yaptıkları sırada tanışmalarıyla başlayan aşkları onların kısa bir süre içinde evlenmeleriyle sonuçlandı… Bir bilişim teknolojileri uzmanı olan Walter, St. Petersburg’da yaşayan Ekaterina’ya evlenme teklif etti ve çift Almanya’nın Bremerhaven bölgesinde yaşamaya başladı.

Sade bir törenle evlenen ve mutlu bir evlilikleri olan çiftin Viktoria adını verdiği bir kız çocukları da oldu. Fakat ne olduysa bundan sonraki süreçte yaşandı…

Ekaterina’yı el üstünde tutan Walter, bir anda agresifleşmeye ve genç kadının ve kızının bütün hareketlerini kontrol altında tutmaya başladı. Sürekli Ekaterina’nın hareketlerini kısıtlayan ve sık sık bağıran Walter’ın bu durumu arkadaşları ve komşularını da endişelendirdi.

Alman medyasına konuşan Ekaterina’nın annesi Svetlana, “Walter çok hassastı ve kızımı elinin üstünde tutuyordu” yorumunu yaparken arkadaşları ise Viktoria’nın doğumundan sonra her şeyin değiştiğini aktardı. İsmini açıklamayan arkadaşları, “Viktoria onun küçük prensesiydi, eşi artık onun için kıymetli değildi. Walter her şeyi kendi belirlemek ve kontrol etmek isterdi” ifadesini kullandı.

Walter’ın Ekaterina’ya sık sık bağırdığını ve şiddet uyguladığını aktaran yakınları genç kadının iki kez şikayette bulunduğunu fakat buna rağmen tekrar geri döndüğünü söyledi. Ekaterina’nın en sonunda boşanma davası açtığını söyleyen Svetlana, 5 Şubat’tan beri Ekaterina’nın kaybolduğunu açıkladı. Svetlana, “Walter, büyük bir valizle kızımın kaçtığını öne sürdü. Bana inandırıcı gelmedi ve ben de olayı takip etmesi için bir avukat tuttum” dedi.

Olayın büyümesinden sonra köpek, tekne ve helikopterlerle arama yapıldığını fakat bir sonuç çıkmadığını aktaran Bild am Sonntag gazetesi, 4 Mart’ta Weser nehri kenarında büyük koyu renkli bir bavul bulunduğunu aktardı. Bavulun içinden ise Ekaterina’nın parçalar içindeki cansız bedeninin çıktığını duyurdu.

Kadının cansız bedeninin bulunmasından sonra polis Walter’ın evinde arama yaptı ve cani adamı gözaltına aldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapmayan Walter’ın durumu ile savcılık, “Soruşturma devam ediyor” dedi.

Svetlana ve eşi Viktor, kızlarını St. Petersburg’da toprağa verirken acılı kadın, “Kızımızı kaybettik. Şimdi ise sadece torunumuzu yanımıza almak istiyoruz. Viktoria şu an koruyucu ailenin yanında. Savaş yüzünden turist vizesi alamıyorum. Torunumu ziyaret edemiyorum” dedi.

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