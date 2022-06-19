Türkiye’deki Ukraynalıların sayısını açıkladılar

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından milyonlarca insan ülkesini terk etmek zorunda kalırken, bazıları Türkiye'ye sığındı. Fransa'da yayın yapan France 24, Türkiye'deki Ukraynalıları yazdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesinin ardından evleri, hastaneleri ve işyerleri bombalanan Ukraynalılar ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Ülkesini terk eden 7 milyondan fazla savaş mağduru Ukraynalının çoğunluğuna komşu ülkeler ev sahipliği yapıyor.

Fransa merkezli yayın kuruluşu France 24 Türkiye’de bulunan Ukraynalı vatandaşları üzerine bir haber yayınladı. Gazete, yaklaşık 50 bin Ukraynalının Türkiye’ye sığındığını açıklarken, Türkiye’nin 1000’den fazla yetim çocuğa da ev sahipliği yaptığını duyurdu. Gazete, Ukraynalıların en çok tercih ettiği illerden Antalya’ya gitti.

Gazete, Antalya’da yaşayan Ukraynalı milyarder ve hayırsever Ruslan Shozdak’ın, Türkiye’deki Ukraynalılara da destek sağladığını duyurdu. France 24′ konuşan Shozdak, “Antalya’daki Ukrayna Konsolosluğu ile koordineli çalışmalarımız sayesinde bu projeyi hayata geçirmeyi başardık” dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da gazeteye yaptığı açıklamada hükümetin konuyla yakından ilgilendiğini ve her detayıyla bağlantılı olduklarını duyurdu.

10 Mart’ta açıklanana rakamlara göre, Türkiye’de bulunan Ukraynalı sayısı yaklaşık 31 bindi. Üç ay içerisinde sayının artış göstermesi dikkat çekti.

İlginizi Çekebilir Türkiye'deki Ukraynalı sayısı açıklandı

İlginizi Çekebilir Ukrayna ile ilgili acı gerçeği First Lady Zelenska duyurdu

İlginizi Çekebilir Stoltenberg: “Savaşın yıllarca sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız”