Türkiye’deki vize sorunu dünya gündeminde: AB yetkilisi açıkladı

Orta Doğu ile ilgili yayın yapan Al Jazeera yayın kuruluşu, Türkiye'de son dönemde patlak veren vize krizini yazdı. Türk vatandaşları ile konuşan Al Jazeera, AB Türkiye delegasyonu başkanı Nikolaus Meyer-Landrut'un vize krizi ile ilgili açıklamalarına da yer verdi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'den yurt dışına vize başvurularında yaşanan gecikmeler tartışma yaratırken, artan tepkiler uluslararası basında da gündem oldu. Al Jazeera yayın kuruluşu, Türkiye’deki vize sorununu ele aldı. Al Jazeera, vizeye başvuran Türklerin yanı sıra AB Türkiye delegasyonu başkanı ile de görüştü.

Al Jazeera’ya konuşan bir Türk vatandaşı olan Fırat E. maddi durumu iyi olmasına ve defalarca Avrupa’ya gitmesine rağmen vize alamadığını anlattı. Fırat E., Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) için çalıştığını, sürekli seyahate Avrupa’ya gittiğini ve maddi olarak rahat bir hayat sürdüğünü söyledi.

Ancak Fırat, turist vizesi için başvurmuş, ancak reddedilmişti. Fırat, “Ağırlıklı olarak Schengen bölgesinde olmak üzere 20’den fazla ülkeye seyahat ettim ve hem Amerika Birleşik Devletleri’nde hem de Birleşik Krallık’ta yüksek lisans düzeyinde eğitim aldım. Hiç böyle bir deneyimim olmadı” dedi. Fırat, her ay 3 bin 750 euro yaklaşık 64 bin TL maaş aldığını da söyledi.

HER YIL RET ORANLARI ARTIYOR

Al Jazeera, Fırat’ın bu deneyimi yaşayan ilk Türk olmadığını söylerken, son dönemde Schengen vizesinde yaşanan aksaklıklara dikkat çekti. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne (AKPM) raporlarında, Türkler için Schengen vizesi reddinin 2014’te yüzde 4 olarak belirlenirken, bu oran, 2020’de yüzde 12,7’ye yükseldi. Raporda, 2021 yılında Schengen vizesi reddedilen Türklerin oranı ise yüzde 17 olarak açıklandı. Raporda, artışın sürdüğü ve önümüzdeki yıl oranlara yansıyacağına dikkat çekildi. Raporda aynı zamanda verilen vize süresinin de her yıl kısaldığına vurgu yapıldı.

Al Jazeera ile görüşen başvuru sahiplerine ve son aylarda deneyimlerini sosyal medyada paylaşan çok sayıda kişiye göre, Schengen vizesine başvuran Türklerin maddi durumu da artık çok önemli değil.

‘TÜRKİYE’YE GERİ DÖNMEYEBİLİRSİN’ DİYEREK REDDEDİYORLAR

Al Jazeera’ya konuşan ve İngiltere’de yaşayan başka bir Türk vatandaşı Ahmet, Almanya’daki bir iş fuarına katılmak için yaptığı vize başvurusunun etkinlikten davet mektubu almasına rağmen reddedildiğini söyledi. Ahmet, “Son dört yıldır İngiltere’nin daimi ikametgahıyım. Şirketim 2021’de 250 bin sterlin, 2022’nin ilk yarısında ise 500 bin sterlin ciro yaptı.” dedi. Ancak soyadının açıklanmasını istemeyen Ahmet, buna rağmen vize başvurusunun ‘Türkiye’ye geri dönmeyeceği’ iddiasıyla reddedildiğini söyledi.

Ahmet, diğer Türk vatandaşları gibi duruma isyan ederken, “Yani İngiltere’deki dört yıllık ikametimi terk edip Almanya’ya yasadışı yollardan taşınacağımı mı sanıyorlar?” dedi.

‘PLANLI VE KASITLI’

Geçtiğimiz ay Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da vize krizine değinmiş, ‘Planlı ve kasıtlı’ olduğunu savunmuştu. Çavuşoğu, vize gecikmelerini ve retlerini “Haziran 2023’te yapılması planlanan parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde hükümeti zora sokma planı’ olarak nitelemişti. Çavuşolgu, Schengen bölgesi ülkelerine de seslenerek, “İyileşme olmazsa karşı önlemleri alacağız” dedi.

Ancak Al Jazeera’ya konuşan AB Türkiye delegasyonu başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Schengen vize sürecinin siyasi bir mesele olmadığını belirterek, her vize başvurusunun objektif, dikkatli ve bireysel olarak değerlendirildiğini öne sürdü.

Meyer-Landrut, Al Jazeera’ya “Konsolosluklar gecikmeleri en aza indirmek ve kapasitelerini artırmak için ellerinden geleni yapıyorlar” dedi. “Ancak kendi ülkelerinin yanı sıra AB’nin düzenlemelerini de uygulamak zorundalar” diyen diplomat, başvuru sahiplerinin reddedilmemeleri için “düzgün ve zamanında” başvuru yapmalarını tavsiye etti.

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