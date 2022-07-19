Türkiye’den Mısır’a taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan, Mısır’ın Minye kentinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada “Mısır’ın Minye kentinde, 19 Temmuz’da yaşanan trafik kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ile kardeş Mısır halkına ve devletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.