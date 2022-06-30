Türkiye’nin NATO kararına Çipras’ın partisinden tepki

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına yeşil ışık yakmasının yankıları sürerken, Yunanistan'da eski Başbakan Aleksis Çipras'ın partisi SYRIZA, Türkiye'nin NATO kararı üzerinden Başbakan Miçotakis'e yüklendi, sert bir açıklama yayınladı.

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Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde son dönemde gerginlik yaşanırken, Yunanistan'ın eski Başbakanı Aleksis Çipras’ın partisi SYRIZA Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımına onay vermesiyle ilgili açıklama yaptı.

Yunanistan’da muhalefetin birinci partisi olan SYRIZA tarafından yayınlanan açıklamada, Türkiye’nin kararından memnuniyet duyduğunu belirten Miçotakis hükümeti sert bir dille eleştirildi.

SYRIZA tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin istediğini aldığı vurgulanırken, hükümetin buna rağmen memnuniyetlerini iletiyor olmasına tepki verildi. İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’ye silah ambargosunu kaldırmasına da değinen açıklamada, memorandumda “Türkiye’nin Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Suriye ve Libya’daki eylemlerinden bağımsız olarak AB Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasına katılımını desteklemek.” ifadesinin yer almasına dikkat çekildi.

Başbakan Kiriakos Miçotakis hükümetinin buna rağmen anlaşmayı memnuniyetle karşılamasına tepki gösterilirken, “Mitsotakis, ne yazık ki, Batı’nın çok güvenilir bir müttefiki olduğunu kanıtlıyor. O kadar güvenilir ki, Batı, ulusal çıkarlarımız pahasına Erdoğan’a taviz vermek zorunda kaldığında, tepki göstermemekle kalmayıp, memnuniyetini bile beyan ediyor.” ifadeleri yer aldı.

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