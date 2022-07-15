Türkiye’nin Suriye operasyonu gündemdeyken dikkat çeken iddia: Bölgede hareketlilik sürüyor

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon yapma ihtimali gündemdeyken, bölgeden dikkat çekici iddialar gelmeye devam ediyor. ABD merkezli Orta Doğu medyası, Esad'a bağlı askerlerin Tel Rıfat'ın başka bir noktasında konuşlandırıldığını öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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Türkiye-Suriye sınırında son haftalarda devam eden hareketlilik sürüyor…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın Mayıs ayında Suriye’ye bir askeri operasyon düzenleme sinyali vermesi sonrasında bölgede tansiyon yüksek.

Erdoğan Mayıs ayında yaptığı açıklamada da “Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma çabamızın yeni safhasına geçiyoruz” diyerek operasyonun her an başlayabileceğini ifade etmiş ve daha sonra da benzer açıklamalar Ankara’dan gelmişti.

Son iddialar ise ABD merkezli Orta Doğu medyası Al-Monitor’den geldi… Son haftalarda Suriye hükümetine bağlı askerlerin TSK’nın hedefindeki Tel Rıfat’tan uzaklaştığına dair iddialarla ilgili Al-Monitor’e bazı kaynaklar konuştu.

ANKARA SİNYAL KARIŞTIRICI GÖNDERDİ

Haberde Türkiye’nin bölgeye daha fazla destek gönderdiği belirtilirken, Ankara’nın da desteklediği Özgür Suriye Ordusu’nun bölgede tatbikat yaptığı ve askeri araç ve ağır silah kullandığı öne sürüldü.

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden kaynaklar Ankara’nın Suriye’ye askeri lojistik destek ekipmanları gönderdiğini ve dronelara karşı sinyal karıştırıcı sistemlerin yerleştirildiğini öne sürdü. Kuruluş, çok sayıda tank, zırhlı araç ve ekipmanın bölgeye gönderildiğini de aktardı.

ESAD’IN AMACI KAFA KARIŞTIRMAKMIŞ

Al-Monitor’deki haberde Suriye ve Rusya güçlerinin de halen bölgede olduğu belirtilirken, Beşar Esad’a bağlı ordunun ise Tel Rıfat içerisinde başka bir noktaya konuşlandığı belirtildi. Kaynaklar, “Esad’a bağlı askerler ve güçler Tel Rıfat içerisinde başka bölgelere giderek yerini değiştiriyor. Burada da amaç muhalefetin kafasını karıştırmak. Sanki bölgeden çekilmiş gibi bir izlenim yaratmayı amaçlıyorlar” dedi.

Özgür Suriye Ordusu’ndan bir yetkili Al-Monitor’e konuşarak, “Saldırı için bütün planlarımızı yaptık. Savaş çok yakın ve biz de Türk yetkililere haber vererek alarmda kalmalarını istedik. Esas savaş Tel Rıfat bölgesinde olacak” ifadesini kullandı.

Bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Bir gece ansızın tepelerine binebiliriz” dediği operasyona ABD ve Rusya’dan yetkililer itiraz etmiş ve endişelerini dile getirmişti.

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