Türkiye’nin Suriye operasyonu ile ilgili ABD’den üst düzey açıklama: Baskı uyguluyoruz

Son haftalarda Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak adına Suriye'ye askeri bir operasyon düzenleme sinyali vermesi uluslararası kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor... Dün gece yeni bir açıklama ABD'nin üst düzey yetkililerinden geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Orta Doğu İlişkilerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nde konuştu.

Leaf, son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’ye askeri operasyon yapma sinyali vermesi ile ilgili konuştu. Leaf, ABD’nin Türkiye’nin Suriye’ye yeni bir operasyon düzenlemesini engellemek için baskı yaptığını söyledi.

Leaf, “Türkiye hükümetine en üst seviyeden, 2019 yılının Ekim ayında imzalanan ve Suriye’nin kuzeyine yönelik askeri operasyon yapılmamasını belirten anlaşmaya saygı göstermesini bekliyoruz” dedi. Leaf sözlerine, “Biz onlara bu konuda baskı yapıyoruz” diyerek devam etti.

ABD’li yetkili, “Olası bir askeri operasyon bölgede yaşayanlar için bir felaket olur ve ABD önderliğindeki koalisyonun Suriye’de IŞİD’le mücadelesine de zarar verir” dedi. Leaf’in bahsettiği koalisyonun omurgasını ise terör örgütü PKK/PYD/YPG oluşturuyor.



Son haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’ye bir askeri operasyon düzenlenmesinin sinyalini vermiş ve Tel Rıfat ve Menbiç bölgelerine yönelik bir operasyon düzenleneceği iddia edilmişti.

Türkiye’nin bu açıklamalarına ABD ve Rusya’dan tepki gelmişti.

İlginizi Çekebilir Türkiye'nin Suriye operasyonu gündemdeyken ABD ve Rusya arasında çatışma riski

İlginizi Çekebilir Türkiye'nin Suriye operasyonu: Kanlı ittifakın arkasından Rusya ve İran çıktı