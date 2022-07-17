Türkiye’nin Suriye operasyonu: Terör örgütü Rusya’dan medet umuyor, Esad asker yığıyor

Kaosun ve şiddetin yıllardır bitmek bilmediği Suriye'nin Türkiye sınırında hareketlilik sürüyor... Esad'a bağlı askerlerin Türkiye'nin olası bir hamlesine karşı bölgede takviye yaptığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Arap Baharı ile birlikte kaosun, şiddetin ve belirsizliğin devam ettiği Suriye’den yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor… Türkiye’nin son dönemde Suriye’nin kuzeyine bir askeri operasyon hazırlığı içinde olduğunun sinyalini vermesi bölgedeki terör örgütlerini endişelendirdi.

Omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/YPG’nin oluşturduğu ve sırtını ABD’ye dayayan Suriye Demokratik Güçleri, Rusya’dan yardım çağrısında bulundu. Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi açıklamalarda bulundu. Terör örgütü elebaşı, Rusya’ya sitem ederek yeterli hamleleri yapmamakla suçladı.

Terörist elebaşı, Rusya ile görüşmeler sonrasında bölgeye Şam ordularının girdiğini söylerken, uluslararası kamuoyunun da zayıf bir pozisyonda olduğunu dile getirdi. Terör örgütü elebaşı, Rusya’nın daha aktif olmasını istedi.

ESAD’IN ASKERLERİ TAKVİYE YAPTI

Öte yandan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı askerlerin yeni bir hamle yaptığını aktardı.

Sivil toplum kuruluşu, Şam ordusunun Tel Tamer yakınlarına konuşlandırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, bölgede halihazırda bulunan Suriye askerlerine takviye yapıldığı belirtildi.