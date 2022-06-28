‘Türkiye’ye gitmeyin’ uyarısı yapan İsrail’den yeni karar

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın olası intikam saldırıları nedeniyle Türkiye’deki vatandaşlarına “Derhal ülkeden ayrılın” çağrısında bulunmuş, haftalarca benzer açıklamalar yapılmıştı. Bugün ise, İsrail, Türkiye ile ilgili yeni kararını açıkladı.

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İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey isimlerinden Albay Hassan Sayid Khodaei'nin geçen ay evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi sonrasında İsrail yönetimi, İran'ın olası saldırıları nedeniyle vatandaşlarına “Türkiye'ye gitmeyin” uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in Türkiye'deki vatandaşlarına “Derhal ülkeden ayrılın” çağrısı uzun süre gündem olmuştu.

Bugün ise İsrail’den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. İsrail, Türkiye’ye seyahat edecek vatandaşlarına yönelik seyahat uyarısını 3. seviye yani orta seviyeye indirdiğini duyurdu.

‘ZORUNLU OLMADIKÇA SEYAHATLERDEN KAÇININ’

Ulusal Güvenlik Konseyi Terörle Mücadele Bürosu yaptığı açıklamada, İran destekli ajanlara yönelik tutuklamalar ve terörle mücadele operasyonlarının seyahat riski uyarılarının düşürülmesine katkı sağladığı bildirildi.

3’üncü seviye uyarı kapsamında, İsraillilere Türkiye’ye zorunlu olmayan tüm seyahatlerden kaçınmaları tavsiye ediliyor.

Türkiye’ye yönelik en yüksek seyahat uyarısı 13 Haziran’dan bu yana uygulanıyordu. Ulusal Güvenlik Konseyi İstihbarattan Sorumlu Kıdemli Direktörü Yossi Adler İsrailli diplomatik muhabirlere verdiği brifingde, kararın 13 Haziran’dan önceye dönüşe işaret ettiğine dikkat çekti.

İsraillilerden Türkiye’ye yapılacak olan seyahatlerin ayrıntılarını yayınlamaktan ve henüz ülkedeyken fotoğraf paylaşmaktan kaçınmalarının ise hala istendiği bildirildi.

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