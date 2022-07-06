Twitter, Hindistan hükümetine dava açtı
Twitter, Hindistan hükümetine dava açtı. Yeni Delhi, Hint çiftçilerin ülkeyi sarsan eylemlerinden hükümetin Covid politikasıyla ilgili eleştirilere kadar çok sayıda içeriğin platformdan kaldırılmasını istiyor.
Twitter, Hindistan hükümetinin bazı içeriklerin kaldırılması yönündeki talebinin gözden geçirilmesi için mahkemeye başvurdu. Sosyal medya devi, mahkemeden hükümetin bazı emirlerinin reddedilmesini istiyor.
Twitter ve Yeni Delhi arasındaki mücadele uzun süredir Hindistan'da gündemde. Hindistan, hükümetin Twitter içeriklerinin kaldırılmasını talep eden ülkeler arasında Türkiye'yle beraber ilk sıralarda yer alıyor.
Yeni Delhi hükümeti, Hint çiftçilerin ülkeyi sarsan eylemlerinden hükümetin Covid politikasıyla ilgili eleştirilere kadar çok sayıda içeriğin platformdan kaldırılmasını istemişti.
Dava haberi sonrasında Reuters'a konuşan Hindistan Bilişim Teknolojileri Bakanı Ashwini Vaishnaw, “Tüm şirketler Hindistan yasalarına uymak zorunda” dedi. Hükümet Twitter'ı talep edilen içerikler kaldırılmazsa cezayla karşı karşıya kalacağı konusunda da uyarmıştı.
Twitter'ın Hindistan'da yaklaşık 24 milyon üyesi bulunuyor.