Uber’de belgeler sızıyor: Medya patronlarına hisse önermişler

Gizli belgeleri ifşa olan ABD merkezli araç paylaşım platformu Uber'in, büyümek için bazı üst düzey politikacıların yanı sıra dünyaca ünlü medya kuruluşlarının patronlarından da gizli destek aldığı ortaya çıktı. Uber, lobi desteği karşılığında medya patronlarına şirkette hisse bile önermiş.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli popüler araç paylaşım uygulaması Uber ile ilgili dikkat çekici ifşaların yankıları sürüyor.

Dün dünyaca ünlü bir dizi medya kuruluşunda yayınlanan haberde, Uber'in birçok ülkede yasaları çiğneyerek büyümek amacıyla bazı üst düzey politikacılardan gizli destek aldığı belirtilmişti. Ortaya çıkan 124 binden fazla yazışma ve belgeye göre şirketi gizlice destekleyen isimler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da vardı. Macron'un henüz ekonomi bakanıyken Uber için lobi yaptığı ve muhalifleri ikna ettiği ortaya çıkmıştı.

Ayrıca Davos'ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi Forumu'nda da dönemin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Uber'den lobicilerle görüştüğü belirlenmişti.

BASININ GÜCÜNÜ KULLANMALARINI İSTEDİLER

İfşanın yankıları sürerken İngiliz Guardian gazetesi, Uber'in lobi faaliyetleri kapsamında sadece siyasetçilerle değil medya patronlarıyla da iletişime geçtiğini yazdı. Haberde, şirketin Avrupa ve Hindistan'da önde gelen medya patronlarıyla görüşerek onlardan basının gücünü şirkete destek sağlanması için kullanmalarını istediği belirtildi.

Ortaya çıkan belgelere göre Uber, lobi desteği karşılığında medya patronlarına şirkette hisse bile önerdi. Uber'in bu amaçla yaklaştığı gazeteler arasında İngiltere'den Daily Mail, Fransa'dan Les Echos, İtalya'dan La Repubblica ve L'Espresso, Almanya'dan Die Welt ve Bild ile Hindistan'dan Times of India yer alıyordu.

Uber, 2015-16 yıllarında Almanya ve bir dizi ülkedeki medya kuruluşlarıyla hükümetteki lobi faaliyetlerine destek için anlaşma sağladı.

‘BÜTÜN BELGELERİ SİLİN’

Uber'in ofislerine güvenlik güçlerinin baskın yapması durumunda da belli taktikler izlediği ortaya çıktı. Belgelerde, teknik birimden ekiplere, olası bir polis baskını durumunda sistemdeki bütün verileri silme talimatı verildi.

Fransa, Hollanda, Belçika, Hindistan, Macaristan ve Romanya'da bu yöntemin en az 12 kez kullanıldığı belirtildi.

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