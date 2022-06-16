Üç liderin Kiev ziyareti sırasında korku dolu anlar: Sirenler çaldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Üç lider Kiev'e ayak bastıktan sonra kentte sirenler çaldı, büyük panik yaşandı.

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Rusya'nın Ukrayna işgali 113'üncü güne girerken, Rusya lideri Putin’le temasları nedeniyle eleştirilen Avrupa'daki başlıca üç ülkenin lideri Ukrayna'ya desteklerini göstermek ve birlik mesajı vermek için Kiev'e gitti.

Alman basınının son dakika olarak duyurduğu habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin Kiev ziyareti sırasında sirenler çalmaya başladı. Üç liderin Kiev’de kaldığı otelin çevresinde hava saldırıları olabileceği endişesi yaşanıyor.

TARTIŞMALARA YOL AÇMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le sık sık telefonda görüşmeleri nedeniyle tepkilerin hedefinde olan Avrupalı üç liderin Kiev ziyareti için hazırlıklar uzun süredir devam ediyordu. Daha önce birçok ülkeden yetkili Kiev’i ziyaret ederken üç ismin ziyarette bulunmaması tartışmalara yol açmıştı.

Macron, Scholz ve Draghi’nin Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’le bir araya gelmesi bekleniyor. Ukrayna liderinin görüşmede üç ülkeye, özellikle de silah sevkiyatına şüpheyle baktığı söylenen Almanya’ya silah desteğini artırma çağrısında bulunacağı tahmin ediliyor.

Ziyaret, Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliğinin tartışıldığı bir dönemde gerçekleşiyor. Görüşmelerde bu konunun da gündeme geleceği belirtildi.

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