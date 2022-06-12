Ukrayna: 32.150 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savaşın başından bu yana yaklaşık 32 bin 150 Rus askeri öldürüldü" denildi.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun kayıplarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Savaşın başından bu yana yaklaşık 32 bin 150 Rus askeri öldürüldü” denildi.

Açıklamada ayrıca Rus ordusuna ait bin 430 tank, 3 bin 484 zırhlı araç, 715 topçu sistemi, 226 MLR sistemleri, 97 hava savunma sistemi, 212 savaş uçağı, 178 savaş helikopteri, 582 operasyonel ve taktik seviyesinde İHA, 13 gemi, tankerler de dahil 2 bin 455 kamyon, 54 adet özel birlik ve 125 seyir füzesinin imha edildiği belirtildi.

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