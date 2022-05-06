Ukrayna: Bir Rus gemisini daha vurduk

Rusya'nın Karadeniz’deki amiral gemisi Moskova’nın batmasının yankıları sürerken Ukrayna, bölgede bir Rus gemisini daha Neptün füzeleriyle vurduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna’daki işgali devam ederken, iki ülke arasında Karadeniz'de de tansiyon yükseliyor.

Ukrayna, geçen ay batan ve öncesinde Rusya'nın Karadeniz'deki yönetim üssü olan amiral gemisi Moskova'nın ardından bir Rus gemisini daha vurduğunu açıkladı. Rusya'nın Karadeniz'deki en önemli gemilerinden Amiral Makarov'un Ukrayna'ya ait füzelerle vurulduğu iddia edildi.

Ukraynalı milletvekili Aleksiy Gonçarenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada geminin Ukrayna'nın Neptün füzeleriyle vurulduğunu belirtti. Gonçarenko, geminin büyük hasar aldığını ama henüz batmadığını ifade ederek “Denizler tanrısı Ukrayna'yı işgal edenlerden intikamını alıyor” yorumunda bulundu.

YANAN GEMİNİN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI

Bölgedeki bazı kaynaklar da, Ukrayna ordusunun gemiyi Kırım'daki Sivastopol donanma üssü yakınlarında vurduğunu kaydetti. Karadeniz'deki Yılan Adası yakınlarında olduğu söylenen geminin yandığını gösteren fotoğraflar sosyal medyada da paylaşıldı.

Moskova'nın ardından Amiral Makarov gemisi de batarsa, bu durum Rusya lideri Vladimir Putin için büyük bir darbe olabilir. Rus filosunun en modern gemilerinden biri olan Amiral Makarov'da yaklaşık 200 kişilik mürettebat bulunduğu tahmin ediliyor.

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