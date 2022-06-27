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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G7 liderlerine seslendi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya'da düzenlenen G7 Zirvesine video konferans yoluyla katıldı. Zelenskiy, G7 liderlerine yaptığı konuşmada, "Ülkemizin, şehirlerini koruyabilecek modern ve etkili füze savunma sistemlerine ihtiyacı var" dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G7 liderlerine seslendi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde dördüncü ay geride kalırken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G7 liderlerine seslendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, “Rusya, Ukrayna’ya yönelik roket saldırılarını yoğunlaştırıyor, bu nedenle sivil halka temel güvenliği garanti etmek çok önemli. Ülkemizin, şehirlerini koruyabilecek modern ve etkili füze savunma sistemlerine ihtiyacı var. Rusyaya yönelik yaptırımların şiddeti artırılmalı. Ukrayna tahıl ihracatının önündeki engeli kaldırmak ve dünyada gıda güvenliğini sağlamak için etkili mekanizmaları göz önünde bulundurmak önemlidir” dedi.

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