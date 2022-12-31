Ukrayna esir aldığı 82 Rus askerini serbest bıraktı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da esir tutulan 82 Rus askerinin serbest bırakıldığını bildirdi.
Ukrayna esir aldığı 82 Rus askerini serbest bıraktı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yürütülen müzakere süreci sonucunda Ukrayna’nın elinde esir bulunan 82 Rus askerinin serbest bırakıldığı, askerlerin, bakanlığın sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyonları için Rus hava kuvvetlerine ait uçakla Moskova’ya sevk edileceği belirtildi.
“GEREKLİ YARDIMLAR SAĞLANACAK”
Açıklamada, serbest bırakılan tüm askerlere sağlık ve psikolojik durumları için gereken yardımların sağlandığı ifade edildi. (AA)