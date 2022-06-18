Ukrayna ile ilgili acı gerçeği First Lady Zelenska duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin eşi First Lady Olena Zelenska, “Bugün Ukraynalıların yarısı ailelerinden ayrı yaşıyor. Bu savaşın en zorlu sınavlarından birisi” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi First Lady Olena Zelenska savaştan etkilenen Ukraynalı aileler hakkında açıklamada bulundu.

First Lady Zelenska yaptığı açıklamada, “Bugün Ukraynalıların yarısı ailelerinden ayrı yaşıyor. Bu savaşın en zorlu sınavlarından birisi” ifadelerini kullandı.

“KAMPANYA DÜZENLEMELİYİZ”

First Lady Zelenska açıklamasında ayrıca Ukrayna vatandaşları için başlatılan psikolojik destek programından bahsetti.

Açıklamasında, “Ukraynalılar psikologlardan yardım aramaya alışık değiller. Depresyon veya kaygı sorunlarımızı görmezden gelme eğilimindeyiz. Ama artık hepimizin bu kalıp yargıları yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. İnsanları, psikolojik yardıma ihtiyaç duymalarının onların suçu olmadığına ikna etmek için büyük bir bilgilendirme kampanyası düzenlemeliyiz” dedi.

İlginizi Çekebilir Boris Johnson: Ukrayna'ya Eurovision ev sahipliği için şans verilmeli