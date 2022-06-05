Abone Ol

Ukrayna: Mıkolayiv’i hedef alan 4 Rus füzesi imha edildi

Ukrayna ordusu, Rus ordusu tarafından Ukrayna’nın Mıkolayiv şehrine fırlatılan 2 füzenin Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ukrayna: Mıkolayiv’i hedef alan 4 Rus füzesi imha edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu yeni bir açıklamada bulundu. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Mıkolayiv bölgesinin Karadeniz kıyıları ve tahıl ambarları seyir füzeleriyle saldırıya uğradı” denildi.

Ukrayna ordusu, Rus ordusunun Mıkolayiv'e düzenlediği füze saldırının püskürtüldüğünü belirterek, “Rus ordusunun Mıkolayiv'e fırlattığı 2 füze, Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edildi” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Rus ordusunun, Mıkolayiv’in 2 bölgesinde kaybettiği pozisyonları yeniden kazanmaya çalıştığını ancak “ağır kayıplara uğrayarak geri çekildiği” belirtildi.

Macron'un Rusya açıklamasına Ukrayna ateş püskürdü! İpler gerildi İlginizi Çekebilir Macron'un Rusya açıklamasına Ukrayna ateş püskürdü! İpler gerildi Rusya: Ukrayna'ya ait askeri kargo uçağı düşürüldü İlginizi Çekebilir Rusya: Ukrayna'ya ait askeri kargo uçağı düşürüldü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster