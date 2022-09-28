Ukrayna: Ordumuz, Rusya efsanesini yerle bir etti

Avrupa Politika Analiz Merkezinin (CEPA) düzenlediği “İttifak Yol Ayrımında” başlıklı konferansında, Reznikov'a Ukrayna ordusu adına “Özgürlük Savaşçısı Ödülü” verildi.

Video konferans yöntemiyle konferansa bağlanan Reznikov, “Bu geçtiğimiz kış saygın birçok isim, Kiev'in üç günde ele geçeceğine ve Ukrayna'nın tamamının 2 hafta içinde düşeceğine inanıyordu. Şu anda 200 günden fazla bir süredir güçlü şekilde dayanıyoruz. Batı’nın yardımıyla ordumuz Rus ordusunun dünyanın en güçlü ikinci ordusu olduğu efsanesini yerle bir etti.” ifadesini kullandı.

Rezenkiv, Rus ordusunun şu anda kaçtığını, Rusya'nın yenilgiye uğratılıyor olduğunu ileri sürdü.

“UKRAYNA HALKI, GERÇEK BİR BAĞIMSIZLIK İÇİN SAVAŞIYOR”

Ukrayna'nın asla teslim olmayacağını vurgulayan Ukraynalı Bakan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ulusumuza karşı yeni bir baskıya asla izin vermeyeceğiz. Ukrayna halkı, şu anda elindeki silahlarla gerçek bir bağımsızlık için savaşıyor. Ama bu savaş, sadece bizim değil bu savaş, özgür dünyanın temel değerleri için verilen bir savaştır. Bu savaş, yeni dünya düzenini korsanlar mı yoksa demokrasiler mi dikte edeceğinin savaşıdır.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeni bir savaşı engellemek için kurulmuş Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi tüm kurumlar başarısız oldu. Dünya için yeni kuralları kimin yazacağına bu savaş karar verecek Avrupa, Amerika ve kurallara dayalı, insan hakları ve özgürlüklerin korunduğu, teröre, soykırıma, baskıya yer olmayan bir dünya isteyen herkes Ukrayna'ya yardım etmek zorunda.”

“SİLAHA İHTİYACIMIZ VAR”

Saldırganlıkla emellerine ulaşmak isteyen güçlerin Rusya'nın zaferini kutlayacağını hissedebildiklerini belirten Reznikov, Ukrayna'nın savaşabildiğini kanıtladığını ve savaşı kazanmaya hazır olduğunu ifade ederek “Ancak silaha ihtiyacımız var. Bu silahlar, Avrupa'nın ve NATO'nın doğu sınırlarını tahkim etmeye de yardımcı olacak.” dedi. (AA)