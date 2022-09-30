Ukrayna ordusundan Rusya’nın ilhak ettiği bölgelerde büyük taarruz

Ukrayna'daki dört bölgeyi apar topar ilhak etme kararıyla dünyada büyük tepki çeken Rusya lideri Putin’in moralini bozacak gelişmeler yaşanıyor. Son haftalarda Rus kontrolündeki birçok yeri geri alan Ukrayna ordusu, karşı taarruzu hızlandırdı. Ukrayna’daki ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Denis Puşilin, stratejik bir kentin Ukrayna tarafından kuşatıldığını belirterek “Cepheden gelen haberler çok endişe verici” dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya, Ukrayna’daki ayrılıkçı bölgelerin referandumda aldığı “Rusya'ya bağlanma” kararını bugün törenle resmen ilan etmeye hazırlanırken, Ukrayna ordusu Rus işgali altındaki bölgelerde karşı taarruzu hızlandırdı.

Kremlin, Ukrayna’daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya katılması amacıyla bugün Moskova'da tören düzenleneceğini açıklamıştı. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağı törenle Rusya, Ukrayna'nın dört bölgesini resmen ilhak edecek. Böylece Ukrayna'nın yüzde 15'i fiilen 7 aydan uzun süredir ülkedeki işgali sürdüren Rusya'nın kontrolüne geçmiş sayılacak.

AYRILIKÇI LİDER: CEPHEDEN GELEN HABERLER İYİ DEĞİL

2014'te de Ukrayna'ya bağlı Kırım'ı ilhak eden Rusya'nın bu adımı, Ukrayna ordusunun son haftalarda ülkenin doğusundaki birçok yeri Rus ordusundan geri almasının ardından geldi. Rus ordusunun geri çekilmesi ve Ukrayna'nın büyük başarısı, “Putin büyük hezimete uğradı” haberlerine yol açmıştı.

Bugün düzenlenecek ve uluslararası kamuoyunda büyük tepki çeken ilhak töreni öncesi Ukrayna cephesinden Rusya'da moralleri bozacak haberler geldi.

Ukrayna'daki Rusya destekli ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Denis Puşilin, uzun süredir Rus kontrolünde olan Lyman kentinin Ukrayna tarafından kuşatıldığını duyurdu. Ukrayna ordusunun kente tüm gücüyle saldırdığını ve bazı köyleri ele geçirdiğini kaydeden Puşilin, bugünkü töreni kastederek “Ukrayna bizim için tarihi olan bugünü mahvetmek için elinden geleni yapıyor. Cepheden gelen haberler çok endişe verici” dedi.

KREMLİN: RUSYA’YA SALDIRI SAYARIZ

Rusya'nın ilhak ettiği birçok bölgede de Rus ve Ukrayna orduları arasında son günlerde çatışmalar giderek şiddetleniyor. İşgal altındaki bölgelerin tamamını geri alacaklarını söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün yeni taarruz planlarını görüşmek üzere ordu komutanlarıyla bir araya geldi.

Öte yandan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın ilhak ettiği bölgelere yönelik herhangi bir saldırının doğrudan Rusya'ya saldırı sayılacağını belirtti. Peskov, bölgenin tamamı Rus kontrolüne geçene dek askeri operasyonları sürdüreceklerini söyledi.

Luhansk ve Donetsk'i kapsayan Donbas bölgesinde, ayrılıkçı güçler ve Ukrayna arasındaki çatışmalar 2014'ten beri sürüyor. Rus işgali öncesi 6 milyon nüfusa ev sahipliği yapan bölge, ağır sanayi ve tarım altyapısıyla da stratejik öneme sahip.

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