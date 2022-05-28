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Ukrayna Ortodoks Kilisesi bağımsızlığını ilan etti

Rusya’nın 3 ayı aşkın süredir devam eden Ukrayna işgali, kiliseler arasında da gerilime yol açtı.

Sozcu.com.tr
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Ukrayna Ortodoks Kilisesi bağımsızlığını ilan etti

Yıllardır Rus Ortodoks Kilisesi'ne bağlı olan Ukrayna Ortodoks Kilisesi, bağımsızlığını ilan etti.

Ukrayna'daki kilise konseyi, dün yaptığı açıklamada, Rus Ortodoks Kilisesi'nin başındaki Patrik Kiril'in Ukrayna işgaline destek vermesini eleştirerek artık kendi kararlarını bağımsız olarak alacağını duyurdu.

Açıklamada, Ukrayna işgalinin “Tanrı'nın emirlerine karşı gelmek” anlamı taşıdığı ve kilisedeki fikir ayrılığının üzüntü yarattığı ifade edildi.

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