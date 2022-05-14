Ukrayna: Rus ordusu Harkov’dan çekildi

İşgalin başından beri Rusya’nın kuşatması altında olan Ukrayna’nın ikinci büyük kenti Harkov’un belediye başkanı, Rus ordusunun geri çekilmek zorunda kaldığını duyurdu. ABD merkezli düşünce kuruluşu Savaş Çalışmaları Enstitüsü de, Ukrayna güçlerinin Harkov’da zafer kazandığını belirtti. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, dün sosyal medyada yaptığı açıklamada “Savaşta yeni ve uzun bir aşamaya giriyoruz” ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna işgalinde çatışmaların en yoğun olduğu bölgelerden Harkov kentinin belediye başkanı, Rusya ordusunun kentten çekildiğini belirtti.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Harkov Belediye Başkanı İgor Terekov, Rus birliklerin Rusya sınırına geri çekildiğini kaydederek “Ruslar Harkov'u sürekli bombaladı. Kentteki savunma gücü ve Ukrayna ordusunun çabaları sayesinde Ruslar geri çekildi” dedi.

Rusya'nın kuzeydoğudaki kentte sadece küçük bir alana girebildiğini ve burada da uzun süre kalamadığını söyleyen Terekov, Harkov'da beş gündür bomba sesi duyulmadığını belirtti. Ukraynalı yetkili, halkın Harkov'a dönmeye başladığını ve durumun sakin olduğunu, ancak birçok binanın büyük hasar aldığını ifade etti.

“UKRAYNA ZAFER KAZANDI”

Ukrayna'daki savaşı yakından takip eden ABD merkezli düşünce kuruluşu Savaş Çalışmaları Enstitüsü, Ukrayna güçlerinin Harkov'da zafer kazandığını belirtti. Kurum, kentteki son durumu “Rus ordusunun başkent Kiev çevresinden çekilmesinden bu yana Ukrayna'nın Rusya'ya karşı elde ettiği en büyük başarı” diye niteledi. Öte yandan Rusya'nın kente ordu yerine paralı asker gönderebileceği uyarısında bulunuldu.

Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti olan Harkov, Rus işgalinin başladığı 24 Şubat'tan beri yoğun bombardıman altında.

Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçı güçlerin bulunduğu Donbas bölgesine geçen ay taarruz başlatan Rusya'nın bölgede ilerlemekte zorlandığı ve ağır kayıplar verdiği belirtiliyor. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, dün sosyal medyada yaptığı açıklamada “Savaşta yeni ve uzun bir aşamaya giriyoruz” ifadelerini kullandı. Reznikov, Ukrayna ordusunun önünde çok zor haftalar olduğunu ifade etti.

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