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Ukrayna, Rus ordusunu engellemek için bir köprüyü daha havaya uçurdu

Ukrayna ordusu, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla Luhansk Bölgesi’ndeki Severodonetsk ile Rubizhne arasındaki demiryolu köprüsünü havaya uçurdu.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla bir köprüyü daha yıktı.

Ukrayna, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla Luhansk Bölgesi'ndeki Severodonetsk ile Rubizhne arasındaki demiryolu köprüsünü havaya uçurdu. (İHA)

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