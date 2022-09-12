Ukrayna: Rusya intikam için enerji altyapısını hedef aldı

Ülkenin doğusunda Rusya'nın işgal ettiği 3 bin kilometrekarelik alanı yeniden ele geçirdiğini açıklayan Ukrayna, Rusya’nın enerji altyapısına saldırdığını ve binlerce hanenin elektriksiz kaldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ülkenin doğusunda birçok bölgeyi Rus ordusundan geri aldığını açıklayan Ukrayna, Rusya'nın intikam amacıyla sivil altyapıyı hedef alan saldırılar düzenlediğini belirtti.

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Harkov'da su tesislerine ve termal enerji istasyonuna saldırdığını, bu nedenle bölgede elektrik kesintileri yaşandığını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de “Amaçları halkı ışıksız ve soğukta bırakmak” dedi.

Kesintilerin doğudaki Harkov ve Donetsk bölgelerinde milyonlarca kişiyi etkilediği belirtilirken Harkov'daki Ukraynalı yetkililer bölgede elektrik şebekesinin onarıldığını bildirdi.

Ukrayna, son bir haftada ülkenin doğusunda Rusya’nın işgal ettiği 3 bin kilometrekarelik alanı yeniden ele geçirdiğini açıklamıştı. Zelenskiy, son ilerlemeyi 6 ayı aşan savaşta dönüm noktası olarak niteleyerek Kiev'in Batı'dan daha fazla silah almasıyla Rusya'ya karşı saldırıların artırılacağını söyledi.

İlginizi Çekebilir Ukrayna: Rus güçleri bazı yerleşimlerden çekildi

İlginizi Çekebilir Rusya: Ukrayna ordusu Harkiv ve Mıkolayiv'de 4 binden fazla asker kaybetti