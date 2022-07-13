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Ukrayna: Rusya’nın saldırısında ölü sayısı artıyor

Ukrayna'nın Chasiv Yar kasabasında Rusya'nın roketli saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.

Sozcu.com.tr
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Ukrayna: Rusya’nın saldırısında ölü sayısı artıyor

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın önceki gün düzenlediği füze saldırısında ölü sayısının arttığı belirtildi.

Ukrayna’nın Chasiv Yar kasabasında Rusya tarafından birkaç gün önce düzenlenen füze saldırısı sonucu 1’i çocuk olmak üzere 45 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

9 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
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