Ukrayna, Rusya’yı vurdu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Şubat ayından bu yana devam ederken, dün Ukrayna'nın Rusya sınırındaki Belgorod şehrini hedef aldığı öne sürüldü.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 24 Şubat’tan bu yana devam ederken, geçtiğimiz hafta Kırım köprüsünde meydana gelen patlama sonrası Rus kuvvetleri ülkedeki saldırılarını yoğunlaştırmış, başkent Kiev başta olmak üzere birçok kent yine bombaların hedefi olmuştu.

Bu saldırıların ardından dün gece, Rusya’nın sınırındaki Belgorod Bölgesi’nde patlama sesleri duyuldu. Bölgede yaşayan Rus halkı geceyi panik içerisinde geçirirken, bölge valisi Vyacheslav Gladkov son durumu paylaştı. Gladkov, gece geç saatlerde yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya’nın güneyindeki Belgorod Bölgesi’nde bir cephane deposunu hedef aldığını söyledi. Saldırının depoda büyük bir yangına yol açtığını ve mühimmatın patlamalara sebep olduğu kaydedildi.

KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Gladkov, bombardımanın yakındaki bir köyün tahliyesine yol açtığını belirterek, acil servis ve yerel yetkililerin olay yerine sevk edildiğini de sözlerine ekledi. Vali tarafından paylaşılan bilgilere göre saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

Ukrayna’nın yaptığı iddia edilen saldırıların görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu. Bölge bir anda duman bulutuyla kaplanırken, art arda duyulan patlamalara paniğe neden oldu.

Günün erken saatleriyle birlikte kentteki hasar da gün yüzüne çıktı. Yetkililer, bir konutun hasar gördüğünü belirtti. Ukrayna’ya ait bir roketin veya insansız hava aracının enkazı olduğuna inanılan ve Rus hava savunması tarafından düşürülen İHA’nın görüntüleri paylaşıldı.

Ukrayna’dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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