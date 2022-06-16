Ukrayna saflarına katılan Ruslar, ülkelerinin Putin rejiminden kurtuluşu için savaşıyor

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna işgali 113’üncü güne girerken savaşın ilerlemesiyle cepheden dikkat çeken haberler geliyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları tüm dünyada tepkilere yol açarken Ruslar arasında da savaş karşıtı cephe hızla güçleniyor.

İngiliz Daily Mail gazetesi, çok sayıda Rus'un da Ukrayna ordusu saflarında Vladimir Putin'in ordusuna karşı savaştığını yazdı. Haberde, çok sayıda Rus'un taraf değiştirerek ülkelerinin Devlet Başkanı Putin'in iktidarından kurtulması için Ukrayna saflarında savaşmaya başladığı belirtildi.

İDAMI GÖZE ALDI

“Ukrayna'nın en yeni kahramanları” olarak nitelenen bu Rus güçleri, yakalanmaları halinde idam cezası riskini göze alarak Ukrayna saflarına katıldı. Bu isimlerden 48 yaşındaki Rus mühendis Volodimir Grotskov, kendi ülkesine karşı savaştığını çünkü ülkesini sevdiğini ve Putin'i “dünya barışını ve güvenliğini tehdit eden bir kanser” olarak gördüğünü söyledi.

Rusya'yla ve ayrılıkçı güçlerle şiddetli çatışmaların sürdüğü Donbas bölgesinde savaşan Grotskov, amacının ülkesini diktatörlükten kurtarmak olduğunu ifade etti. Yakalanması halinde ülkesinde “vatan haini” olarak görülüp idam edileceğini kaydeden Grotskov, 11 yıl önce Rusya'da demokrasi yanlısı gösterilerin patlak vermesiyle gerçeklerin farkına varmaya başladığını, “Putin'e yakın isimlerin ülkenin petrol gelirlerini çaldığı” haberleri üzerine de gösterilere katılmaya başladığını anlattı. Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesi üzerine Ukrayna'ya gitmeye karar verdiğini ifade eden Grotskov, daha sonra Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlere karşı savaşa katıldığını ve bununla gurur duyduğunu belirtti.

GAZPROMBANK’IN ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI DA UKRAYNA SAFLARINA KATILDI

Grotskov, Ukrayna saflarında savaşan tek Rus değil.

Daily Mail'in haberine göre, son dönemde Ukrayna saflarına katılan çok sayıda Rus var. Bu isimler arasında Rus savaş esirlerinin yanı sıra Rus bankacılık devi Gazprombank'ın eski başkan yardımcılarından İgor Volobuev de bulunuyor. Ukrayna'da doğan Volobuev, Rusya vatandaşı olmasına rağmen işgal sonrasında Ukrayna saflarına katılan en üst düzey isimdi.

Volobuev, Ukrayna'ya kaçtıktan sonra yaptığı bir açıklamada “Rus erkekler, Putin rejiminden nefret ediyorsanız ve Rusya'nın özgür olmasını istiyorsanız gelip bize katılın” çağrısı yapmıştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı verilerine göre, Rus muhaliflerden oluşan “Rusya'nın Kurtuluşu Lejyonu” 100'den fazla üyeye sahip. Bu lejyonda Rusya'nın Ukrayna'da yol açtığı vahşeti görerek saf değiştiren Rusların olduğu belirtiliyor.

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