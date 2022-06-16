Ukrayna savaşı Avrupa’yı böldü: ‘Savaş hemen bitsin’ diyenlerin sayısı artıyor

Rusya’nın Ukrayna işgali yaklaşık 113 günü geride bırakırken Avrupa genelinde düzenlenen bir anket, çok sayıda Avrupalının “Ukrayna’nın toprak kaybetmesi pahasına” savaşın bir an önce sona ermesini istediğini ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Avrupa'da düzenlenen yeni bir ankete göre, kıtada Rusya-Ukrayna savaşının nasıl bitmesi gerektiği konusunda çatlak giderek büyüyor. Bazı kesimler Rusya'nın yenilgiye uğratılması gerektiğini savunurken, Ukrayna'nın topraklarının bir bölümünden vazgeçerek Rusya'yla en kısa sürede ateşkese gitmesini isteyenlerin sayısı giderek artıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün yaptığı “Ukrayna lideri ve yetkilileri bir noktada Rusya ile müzakere etmek zorunda kalacak” açıklaması tartışmalara ve bazı eleştirilere yol açmıştı. Macron’un bugün ziyaret ettiği Ukrayna’ya Rus ayrılıkçıların bulunduğu doğudaki topraklarının bir bölümünden vazgeçmesi için baskı yapacağı iddiaları gündeme gelmişti.

CİDDİ BİR KRİZE YOL AÇABİLİR

Berlin merkezli düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) anketi, Macron'un bu görüşünün Fransa, Almanya ve İtalya kamuoyunda büyük destek gördüğünü ortaya koydu.

ECFR Direktörü Mark Leonard, “Savaşın bir an önce bitmesini isteyenlerle Rusya'nın cezalandırılmasını isteyenler arasında büyük bir kutuplaşma var” dedi. Avrupalıların savaşın ekonomik etkilerinden ve artan nükleer tehlikeden rahatsız olduğunu kaydeden Leonard, bu bölünmenin Avrupa'da ciddi bir iç krize yol açabileceğini söyledi.

İtalya, Almanya, Fransa, Romanya, İsveç, İspanya, Portekiz, Finlandiya, İngiltere ve Polonya'da düzenlenen ankete katılanların yüzde 35'i “her koşulda barışı”, yüzde 22'si ise Rusya'nın yenilgiye uğratılmasını destekledi. Rusya'ya karşı en sert açıklamaları yapan ülkelerden Polonya'da ise Rusya'nın yenilgiye uğratılmasını isteyenlerin oranı yüzde 41'i buldu.

Ukrayna'ya yakın Doğu Avrupa ülkeleri, savaşın ancak Rus ordusunun Ukrayna'da yenilgiye uğratılmasıyla bitebileceğini ve Avrupa'nın “uzun bir savaşa hazır olması” gerektiğini savunuyor.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e giden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le bir araya gelerek “birlik mesajı” vermişti.

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