Ukrayna Türkiye’nin teklifini reddetti iddiası

24 Şubat'tan beri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken tahıl sevkiyatı uluslararası kamuoyunun gündeminde... Türkiye donanmasının Ukrayna karasularındaki mayınları temizleyerek tahıl yüklü nakliye gemilere eşlik etmeyi teklif ettiği fakat Kiev yönetiminin çekimser olduğu öne sürükdü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünyanın en büyük tahıl üreticilerinden olan Ukrayna, Rusya’nın işgali ile birlikte limanların bloke edilmesiyle birlikte ihracatını durdurmak zorunda kaldı.

Ukrayna karasularında Odesa kıyılarına döşenen mayınlar da tahıl yüklü nakliye gemilerinin yolculuğunu engellerken, Türkiye de devreye girdi. ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Ankara’nın devreye girerek bir çözüm sunduğunu aktardı.

Fakat ismini açıklamayan kaynaklar, Kiev yönetiminin bu teklife soğuk baktığını söyledi. İsmini açıklamayan kaynaklar, “Erdoğan hükümeti Odesa açıklarındaki mayınları temizlemek için askeri destek teklif etti ve yük gemilerine eşlik edilmesini teklif etti. Fakat Ukrayna buna soğuk bakıyor. Savunma unsurlarını kaldırmanın Ukrayna limanlarının Rus saldırılarına açık hale gelmesinden endişe edildiği belirtildi” denildi.

RUSYA: TARAFLAR UZLAŞMA SAĞLADI

Çarşamba günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un Ankara’ya gelerek bu konuyu görüşeceği hatırlatılırken Ukrayna’nın Türkiye’ye bir temsilci gönderip göndermeyeceği henüz bilinmiyor.

Öte yandan Rus medyası da Rusya ile Türkiye ve Ukrayna’nın bu planda anlaştığını öne sürdü. Kremlin’e yakınlığıyla bilinen İzvestiya gazetesi, tarafların uzlaşma sağladığını aktarırken bunu hükümet kaynaklarına dayandırdı.

İlginizi Çekebilir Ukrayna: Bir Rus General daha öldürüldü