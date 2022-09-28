Ukrayna’da ayrılıkçı yönetimler Rusya’ya katılmak için başvuru yaptı

Ukrayna’da Rus yanlısı ayrılıkçı yönetimler Rusya'ya katılmak için resmen başvuru yaptı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’da Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri, referandumların düzenlenmesinin ardından Rusya’ya bağlanmak için başvuru yaptı.

Rus haber ajansı TASS’a göre, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Başkanı Denis Puşilin ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Başkanı Leonid Paseçnik, Rus topraklarına katılmak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e başvurdu. Ayrıca, Rus ordusunca ele geçirilen Herson bölgesindeki sözde yönetim başkanı Vladimir Saldo’nun da Rusya’ya bağlanma talebinde bulunduğu belirtildi.

Zaporijya bölgesindeki sözde yönetim de ilerdeki günlerde Rusya’ya bağlanmak için başvuracağını açıkladı.

REFERANDUMDAN ‘EVET’ KARARI ÇIKMIŞTI

Ukrayna’daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya’ya bağlanmak için 23-27 Eylül’de düzenlenen referandumlardan “Rusya’ya bağlanma” kararı çıktığı belirtilmişti.

Bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının açıkladığı verilere göre, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki referanduma katılanların yüzde 99,23'ü Rusya’ya bağlanmaktan yana oy kullandı. Luhansk Halk Cumhuriyeti’ndeki referandumda, oyların yüzde 98,42'isi Rusya'ya katılmak için verildi.

Rus ordusunun kontrol altındaki Zaporijya bölgesinde düzenlenen referandumda, katılımcıların yüzde 93,11’i Rusya'ya bağlanmaktan yana oy kullandı. Herson bölgesindeki referandumda ise oylamaya katılanların yüzde 87,05’i Rusya'ya katılmayı seçti.

ABD başta olmak üzere bazı Batılı ülkeler, Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlediği referandumları tanımayacağını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler de bu referandumların uluslararası hukuka “aykırı” ve “yasa dışı” olduğunu açıklamıştı. (AA)

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