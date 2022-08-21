Ukrayna’da büyük kutlama öncesi dikkat çeken hamle! Binlerce kişi o caddeye akın etti
Ukrayna güçlerince savaşta ele geçirilen Rus ordusuna ait kullanılmaz haldeki çok sayıda zırhlı, başkent Kiev'de sergileniyor. Binlerce Ukraynalı, ele geçirilen Rus zırhlılarını görebilmek için Kreşatik Caddesi'ne akın etti.
Yaklaşık 6 aydır Rusya ile savaşta olan Ukrayna, 24 Ağustos’ta Bağımsızlık Günü’nün yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.
Savaş nedeniyle Ukraynalılar, bu yılki Bağımsızlık Günü kutlamalarına öncekilerine oranla daha fazla önem veriyor.
KİEV’İN KREŞATİK CADDESİ’NE YERLEŞTİRİLDİ
Kutlamalar öncesi savaşta Rus güçlerinden ele geçirilen ve kullanılmaz halde olan aralarında tank ve motorlu topçu sistemlerinin bulunduğu çok sayıda zırhlı, Kiev’in Kreşatik Caddesi’ne yerleştirildi.
BİNLERCE UKRAYNALI AKIN ETTİ
Binlerce Ukraynalı, ele geçirilen Rus zırhlılarını görebilmek için Kreşatik Caddesi’ne geldi. Ziyaretçilerden bazıları, trafiğe kapatılan caddedeki Rus zırhlılarının önünde fotoğraf çektirdi.
Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş, başlarda başkent Kiev çevresinde yoğunlaşmış olsa da bugün itibarıyla daha çok ülkenin güneyine kaymış durumda. AA