Ukrayna’da Rusya’ya karşı savaşan Brezilyalı manken füze saldırısında öldü

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaş bölgede gerilimi tırmandırırken, Ukrayna adına cephede yer alan Brezilyalı manken Thalito do Valle'nin öldürüldüğü açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesi bütün dünyayı paniğe sürüklerken birçok ülkeden paralı asker ve savaşçı da Kiev yönetimine destek vermek için harekete geçerek bölgeye ilerledi.

Bu isimlerden biri de Brezilya’da manken olarak yaşamını kazanan ve aynı zamanda bir keskin nişancı olan 39 yaşındaki Thalito do Valle’ydi. Savaş devam ederken hem keskin nişancılıktaki yeteneklerini kullanan hem de insani yardım misyonlarına katılan Valle’nin 3 hafta önce bölgeye gittiği açıklandı.

Daha önce Irak’ta IŞİD’e karşı savaşta da yer aldığı öğrenilen Valle’nin Rusya’nın hava saldırısı sırasında yaşamını yitirdiği duyuruldu. Harkov’a saldıran Rusya’nın füze saldırısı sırasında sığınakta olan Valle’nin öldüğü belirtildi.

Savaşın en yoğun yaşandığı bölgede görev alan Valle ile birlikte eskiden Brezilya ordusunda görev alan Douglas Burigo’nun da yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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