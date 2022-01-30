Ukrayna’da siviller savaşa hazırlanıyor: Tahta silahlarla askeri eğitim

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim son dönemde tırmanırken, olası bir savaş ihtimaline karşı Ukrayna teyakkuza geçti. Ukrayna'da siviller, orduya katılmak için eğitim almaya başladı.

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Rusya ve Ukrayna arasında son dönemde yaşanan gerginlik Batı ve ABD’nin de dahil olmasıyla iyice tırmandı. Rusya her ne kadar ‘Ukrayna’ya saldırmayacağız’ dese de sınıra asker yığmaya devam ediyor. Yaklaşık 100 bin Rus askerin bulunduğu bölgenin diğer tarafından Ukrayna’da ise halk endişeli…

İngiliz Daily Mail gazetesi, Putin’in işgal gücüyle yüzleşmeye hazırlanan Ukraynalı sivillerin yer aldığı orduyu ortaya çıkardı.

Daily Mail, Ukrayna Yedek Bölgesel Savunma Kuvvetleri’ne yeni katılan askerlerin, Kiev yakınlarındaki genişleyen ve kullanılmayan bir fabrikada yaptığı askeri hazırlıkları gözlemledi.

KIYAFETLERİ BİLE YOK

Sivillerin, eksi altı derece gibi bir sıcaklıkta fabrikada eğitim aldığı vurgulanan yazıda, “orta sınıf profesyonellerin bazılarının silahları ve üniformaları vardı, diğerleri ise sadece tahta silahlar ve bulabilecekleri en sıcak giysilere sahipti.” ifadeleri kullanıldı.

Sivillerin arasında kadınların da olduğu belirtilen haberde, gönüllü bir Ukraynalı kadın sivilin şu ifadelerine yer verildi; “Avukat olmak için okuduğumda, bunun başıma geleceğini, bir gün silah tutacağımı asla hayal etmemiştim” dedi. İsmi açıklanmayan kadın, “Buraya tek başıma geldim ama katılan birkaç avukatla daha tanıştım” dedi.

Bir başka gönüllü ise, “Ailemi savunmak için üzerime düşeni yapmak istedim. Şimdiye kadar sadece bir ders aldım ve bu benim ilk pratik eğitim günüm. Silahım yok, sadece tahta silahım var. Henüz üniformam da yok ama gelecekler. Tehlikeyi düşündüm ve tabii ki bu büyük bir risk ama ülkemi ve ailemi korumak için ne gerekiyorsa yapacağım. Saldırıya uğrarsak ben de öldürmeye hazırım.” dedi.

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