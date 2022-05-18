Ukrayna’da yargılanan Rus asker suçlamaları kabul etti

Ukrayna'da bir ilk niteliğindeki davada 62 yaşındaki bir sivili öldürmekten yargılanan 21 yaşındaki Rus asker suçlamaları kabul etti.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’da savaş suçundan yargılanan ilk Rus asker, mahkemede suçlu olduğunu kabul etti.

21 yaşındaki Rus asker Vadim Shishimarin, 28 Şubat'ta Sumi’nin Chupakhivka köyünde bisiklet süren 62 yaşındaki silahsız bir kişiyi ateş açarak öldürme suçlamasıyla geçen hafta Kiev'de yargılanmaya başlamıştı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında bugün mahkeme salonuna getirilen Shishimarin'in gergin görünmesi ve konuşmaları başını eğerek dinlemesi dikkat çekti. Duruşmada öldürülen kişinin eşi de gözyaşlarına boğuldu.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALABİLİR

Yargıcın “Suçu kabul ediyor musun” sorusuna Rus asker “Evet” yanıtını verdi. Shishimarin davada müebbet hapis cezası alabilir.

Rusya, daha önce davayla ilgili bilgi sahibi olmadığını duyurmuştu.

Ukrayna hükümeti Rusya’nın geçen ay Kiev çevresinden çekilmesinin ardından Bucha ve Irpin’deki sivil katliamlarla ilgili olarak Rusya'nın uluslararası mahkemelerde yargılanması için girişimlerde bulunuyor. Kiev, Rus ordusu tarafından işlenen 10 bini aşkın olası savaş suçu tespit edildiğini açıklamıştı.

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