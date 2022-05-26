Ukrayna’daki ayrılıkçı lider: Operasyon hızlandırılmalı
Rusya’nın Ukrayna işgali 4. aya girerken ülkenin doğusundaki Rus destekli ayrılıkçılar saldırıların artırılmasını istedi.
Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya destekli ayrılıkçıların lideri, operasyonun hızlandırılmasını istedi.
Ria ajansının haberine göre Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgeye su arzını kestiğini belirterek saldırıların artırılması gerektiğini belirtti.
Öte yandan, ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'a bağlı Luhansk ve Donetsk bölgelerinde 8 bine yakın Ukraynalı savaş esiri olduğu açıklandı.
Rus ordusu ve ayrılıkçı güçler, geçen ay Donbas'a taarruz başlatmış ve stratejik liman kenti Mariupol dahil birçok bölgeyi ele geçirmişti.