Ukrayna’daki roket saldırısında can kaybı arttı

Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde Rusya’nın iki binayı hedef alan roket saldırısında can kaybı artıyor, kurtarma ekipleri enkaz altındakileri çıkarmaya çalışıyor.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna'nın Bakhmut bölgesinde beş katlı 2 bina Rusya'nın roket saldırısı sonucu yerle bir oldu. Saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın roket saldırısı sonucu Bakhmut bölgesinde Chasiv Yar kasabasında beş katlı 2 binanın yerle bir edildiği belirtildi.

Saldırı sonucunda en az 18 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

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