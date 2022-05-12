Ukrayna’daki savaş nedeniyle 6 milyondan fazla kişi ülkeyi terk etti

Birleşmiş Milletler, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalanların sayısının 6 milyonu geçtiğini duyurdu.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde üçüncü aya girilirken, Birleşmiş Milletler mülteci ajansı Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kalan kişi sayısının 6 milyonu aştığını açıkladı. Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı ve “özel askeri operasyon” adını verdiği işgal sonucu Ukrayna’da birçok kişi ülkeyi veya evlerini terk etti, komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

BM verileri, 6 milyon 300 bin kişinin ülkeyi zorunda kaldığını, 8 milyondan fazla kişinin ise ülke içinde göç ettiğini gösterdi. BM, geçen ay 5 milyon Ukraynalının ülkelerini terk ettiğini bildirmişti.

Ülkeden ayrılan Ukraynalıların büyük bir bölümü Polonya, Slovakya, Macaristan ve Romanya gibi Avrupa Birliği sınır noktaları üzerinden ülkelerinden ayrıldı.

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