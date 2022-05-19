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Ukrayna’dan dikkat çeken açıklama: Bize ateşkes teklif etmeyin

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, "Bize ateşkes teklif etmeyin. Bu, Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden imkansız" dedi.

Sozcu.com.tr
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Ukrayna’dan dikkat çeken açıklama: Bize ateşkes teklif etmeyin

Rusya-Ukrayna savaşında 85. güne girildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, sosyal medya hesabından savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Podolyak, “Bize ateşkes teklif etmeyin. Bu, Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden imkansız” ifadelerini kullandı.

Fransa ile Almanya’nın aracılık ettiği ve Belarus’un başkenti Minsk’te 2015 yılında Ukrayna’nın Donbass bölgesindeki savaşı durdurmak için imzalanan barış anlaşmasına işaret eden Podolyak, “Ukrayna yeni ‘Minsk’ ve savaşın birkaç yıl içinde tekrar etmesiyle ilgilenmiyor. Rusya, işgal altındaki topraklarımızı tamamen özgürleştirmeye hazır olana kadar müzakere ekibimiz silahlar, yaptırımlar ve paradır” dedi.

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