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Ukrayna’dan kan donduran görüntü: Sivillerin fotoğrafını paylaştı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin danışmanı ve müzakere heyeti üyesi Mihalio Podolyak, Kiev bölgesinde elleri bağlanmış ve toprağa gömülmüş iki Ukraynalının görsellerini paylaştı.

Sozcu.com.tr
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Ukrayna’dan kan donduran görüntü: Sivillerin fotoğrafını paylaştı

İki ayı aşkın bir süredir savaşın devam ettiği Rusya-Ukrayna hattında kan donduran görütüler paylaşıldı…

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin danışmanı Mihalio Podolyak sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak açıklamalarda bulundu. Podolyak, “Kırık tırnaklar. Bağlı eller. Kiev bölgesine bağlı Kalynivka köyünde 2 sivile ait başka bir mezar daha bulundu. Şu anda işgal altındaki topraklarda bu tür kaç suç var?” açıklamasını yaptı.

Kalynivka köyünde toprağa elleri bağlı bir şekilde gömülen kişilerden bir tanesinin kadın olduğu belirtildi.

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