Ukrayna’dan Putin ve Kadirov’u kızdıracak hamle: Rusya’daki ayrılıkçıları tanıyalım

Rusya’nın Ukrayna’daki işgali 140. güne girerken Ukrayna’da Rusya lideri Putin'i ve yakın müttefiki Çeçen lider Kadirov’u kızdıracak bir hamle geldi.

Sozcu.com.tr

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Ukraynalı milletvekilleri, sundukları yasa önerisiyle Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan'daki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını destekleme çağrısı yaptı.

Rus RT kanalının haberine göre, Ukraynalı milletvekilleri Aleksey Gonçarenko ve Musa Magomedov, önceki gün sundukları önergede Ukrayna Parlamentosu'na, İçkerya Çeçen Cumhuriyeti'ni tanıma çağrısında bulundu. Gonçarenko, Facebook'ta yayınladığı açıklamada Rusya ve Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un Çeçen direnişçilere karşı suç işlediğini savundu.

1990'larda Çeçen direnişçiler ve Rusya arasında iki savaş yaşanmış, İkinci Çeçen Savaşı'nda Rusların galip gelmesiyle Çeçenistan resmen Rusya'ya bağlanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en yakın isimlerden Kadirov, Ukrayna'ya Çeçen savaşçıları göndermiş ve sert açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

RUSYA, DONETSK VE LUHANSK’I TANIMIŞTI

Ukrayna'da sunulan önerge, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin tek taraflı bağımsızlığına yanıt olarak görülüyor.

Rusya lideri Putin, 24 Şubat'ta, 2014'ten bu yana ayrılıkçılarla Ukrayna güçleri arasında savaşın sürdüğü Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımış ve ülkeye askeri operasyon başlatmıştı. 140 gündür devam eden savaş, son dönemde özellikle ayrılıkçıların bulunduğu bölgede şiddetli çatışmalarla devam ediyor.

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