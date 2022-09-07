Ukrayna’dan Putin’in tahıl çıkışına yanıt

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak, Rusya lideri Putin’in Türkiye’nin arabuluculuğunda imzalanan tahıl koridoru anlaşmasında belirlenen rotanın değiştirilmesi önerisine tepki göstererek “Anlaşmayı düzenlemek için nesnel bir neden yok” dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'nin arabuluculuğunda imzalanan tahıl koridoru anlaşmasında belirlenen sevkiyat rotasına değişiklik yapılması gerektiği yönündeki açıklamasına Ukrayna'dan yanıt geldi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak, anlaşmanın sürekli denetlendiğini ve Rusya'nın Ukrayna tahılının ihracatına yönelik anlaşmayı değerlendirme hakkı olmadığını söyledi. Reuters'a konuşan Podolyak, “Anlaşma biz ve arabulucular tarafından sıkı bir şekilde denetleniyor. Elbette ki anlaşmayı düzenlemek için nesnel bir neden yok” dedi.

Ukraynalı yetkili, Rusya'nın bu “temelsiz” açıklamalarla dünya kamuoyunu etkilemeye ve Birleşmiş Milletler üzerinde baskı kurmaya çalıştığını söyledi.

Ukrayna Tarım Bakanı Mykola Solsky de “Kendi açımızdan bizimle ilgili bir durum görmüyoruz” diye konuştu.

Putin, bugün Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan çıkan tahılın düşük gelirli ülkelere değil Avrupa Birliği'ne sevk edildiğini belirterek “Biz ve en yoksul ülkeler kandırıldık” demişti.

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