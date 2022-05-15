Ukrayna’dan sevindirici haber! Sonunda izin verildi

Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'deki sivillerin tahliyesine başlandığı belirtildi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Mariupol'den sevindirici tahliye. 3 günden fazla bir süredir geçişi bekleyen Mariupol sakinlerinin, Zaporijya'ya tahliye edilmesine sonunda izin verildi" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'dan gıda kriziyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, Ukraynalı sivillerin tahliyeleri de sürüyor. Bugün Ukraynalı siviller, Mariupol kentinden Zaporijya’ya doğru yola çıktı.

SONUNDA İZİN VERİLDİ

Sivillerin tahliyelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Mariupol Belediye Başkan Danışmanı Petro Andriushchenko, “Mariupol’den sevindirici tahliye. 3 günden fazla bir süredir geçişi bekleyen Mariupol sakinlerinin, Zaporijya’ya tahliye edilmesine sonunda izin verildi. Hepimiz güzel haberler bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

GIDA KRİZİNE DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba Liberyalı mevkidaşı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Kuleba sosyal medya hesabından görüşmeye dair yaptığı açıklamada, “Liberyalı mevkidaşım Dee Maxwell Kemayah ile konuştum. Liberya’nın BM içindeki desteği için minnettarız. Ukrayna, Afrika'ya gıda ihracatını sağlamak için elinden geleni yapıyor ancak Rusya, Ukrayna limanlarına yönelik yasa dışı ablukaya son vermeli ve küresel gıda güvenliğini baltalamayı bırakmalı” dedi.

AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Adina Valean ise Ukrayna'nın tarım ürünlerini ihraç etmesine yardımcı olmak için geçtiğimiz Perşembe günü Brüksel'de bir eylem planı sunmasının ardından, Ukrayna'nın 20 milyon ton tahılı 3 aydan kısa bir süre içinde ihraç etmesi gerektiğini açıklamıştı.

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