Abone Ol

Ukrayna’dan Türkiye ve BM’ye çağrı

Ukrayna ve Rusya heyetleri ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres'in katıldığı Tahıl Sevkiyatı Anlaşması dün imzalandı. Bugün konuyla ilgili Ukrayna'dan açıklama geldi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ukrayna’dan Türkiye ve BM’ye çağrı

Rusya’nın Ukrayna işgaliyle dünya genelini etkileyen gıda krizini hafifletmesi beklenen Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya ve Ukrayna’dan yetkililerin katılımıyla dün İstanbul’da gerçekleşti.

Türkiye'nin arabuluculuğunda dün Rus ve Ukraynalı bakanlar tarafından imzalanan Ukrayna tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Ukrayna’dan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler ve Türkiye, Rusya’nın Karadeniz’de tahıl koridorunun güvenli olarak açılması için yükümlülüklerini yerine getirmeye çağrıldı.

AYRINTILAR GELİYOR…

ABD'den Ukrayna tahıl anlaşmasıyla ilgili açıklama İlginizi Çekebilir ABD'den Ukrayna tahıl anlaşmasıyla ilgili açıklama Fahrettin Altun'dan 'tahıl koridoru anlaşması' açıklaması İlginizi Çekebilir Fahrettin Altun'dan 'tahıl koridoru anlaşması' açıklaması

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster