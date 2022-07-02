Ukrayna’dan Türkiye’ye “el koyun” çağrısı

24 Şubat'tan beri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, tahıl krizi de giderek büyüyor. Reuters, Ukraynalı yetkililerin Türkiye'ye gönderdiği belgelere ve yazışmalara ulaştı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle tahıl krizi büyürken, Reuters haber ajansı, Ukraynalı yetkililerin açıklamaları ve Türkiye’ye gönderilen belgelerin detaylarına ulaşarak gerilimde yeni bir perdeyi açtı.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’ın aktardığı haberde Ukraynalı yetkililer Rus bayraklı Zhibek Zholy isimli kargo gemisine el konulması için Türkiye’ye talepte bulundu. Yetkililer Zhibek Zholy’nin Rusya’nın kontrolü altındaki liman Berdyansk’tan alınan tahılı taşıdığını iddia etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yetkililer bu geminin 4500 ton tahıl taşıdığını açıkladı. Öte yandan 30 Haziran’da Türkiye Adalet Bakanlığı’na Ukrayna Başsavcılığı tarafından gönderilen bir belgede geminin Karasu’ya gittiği ve geminin yükünün 7 bin ton olduğu belirtildi. Ukraynalı yetkililerin, Türkiye’den bazı talepleri olduğuna da dikkat çekilirken “Bu gemiyi inceleyin, örnekler alarak laboratuvarda inceleyin. Bu tür tahılların nereden geldiği ile ilgili bilgi alın” dediği de öğrenildi.

Ukrayna’nın bu konuda Türkiye ile ortak çalışma ve soruşturma yürütmeye de hazır olduğu belirtildi. Kremlin yönetimi ise bu iddialara yanıt vermedi.

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