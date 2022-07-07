Ukrayna’dan Türkiye’ye Rus gemisi notası

Rusya'nın Ukrayna'dan el koyduğu tahılları gemilerle taşıdığına dair iddialar tartışılmaya devam ederken Ankara-Kiev hattında gerilim yaratan bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Sozcu.com.tr

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24 Şubat’tan beri Ukrayna’yı işgal eden Rusya’nın Ukrayna’ya ait tahıllara el koyduğuna dair iddialar tartışılırken, dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Ukrayna’nın geçen haftalarda Türkiye’ye “Ukrayna’nın tahıllarını taşıyan Rus gemilerine el koyun” çağrısı sonrasında Rusya bandıralı gemi Zhibek Zholy, Sakarya’nın Karasu açıklarına gelmişti. Tahıl yüklü gemi bu sabah konum vericisini kapatarak bölgeden ayrılırken bu gelişme Ukrayna’nın tepkisini çekti.

Ukrayna da Karasu demirleme alanında bekletilen geminin çalıntı tahıl taşıdığı iddiasıyla Türkiye’den gemiye el koyulmasını talep etti. 140 metre uzunluğa ve 17 metre genişliğe sahip, 4 bin ton buğday yüklü gemi, Karasu sahilinden 2 kilometre açıkta, 1 Temmuz’dan bu yana bekledi.

‘Zhibek Zholy’ gemisi, bugün sabah saatlerinde konum vericisini kapatarak Karadeniz’e açıldı. Yükünü boşaltmadan limandan ayrılan geminin, Rusya’ya geri döndüğü öne sürüldü.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bugün bir açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin Ukrayna büyükelçisinin bakanlığa davet edildiği duyuruldu. “Bu kabul edilemez durumu açıklaması için davet ettik” diyen yetkili Twitter üzerinden “Ukrayna’dan çalınan tahılları taşıyan geminin Türkiye’nin Karasu limanından ayrılmasına izin verilmesini üzüntüyle izledik” dedi.

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