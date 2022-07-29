Ukraynalı askere korkunç işkence: Hadım edildiği görüntüleri kaydedip, yayınladılar

Rus üniformalı kişiler tarafından işkenceye uğrayan ve hadım edilen Ukraynalı askerin görüntüleri uluslararası kamuoyunda infial yarattı. Kiev yönetiminden olaya tepkiler gecikmezken, sosyal medyadan da tepkiler gecikmedi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde beşinci ay geride kalırken, bölgeden korkunç haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak, Ukraynalı bir savaş esirine uygulanan işkenceye ait görüntülerin ortaya çıkması uluslararası kamuoyunda infial yarattı.

Ortaya çıkan ve sosyal medyada yayılan görüntülerde, Rus askeri üniformaları giyen bir grup kişi, Ukraynalı bir savaş esirine bıçakla saldırıyor, onu hadım ediyor. Daha sonra ise kestiği cinsel organı kameralara tutuyor.

Görüntülerin ne zaman çekildiği belli olmasa da videonun yayınlanması Kiev yönetimi ve Ukrayna’da büyük öfkeye neden oldu. Ukraynalı milletvekili Inna Sovsun, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, Rusya bunun bedelini ödemeli. -Bu kabusu tamamen durdurmak için ihtiyacımız olan silahları bir an önce verin. Dünya bu olmuyormuş gibi davranamaz.’ yazdı.

KADİROV’UN ASKERLERİ YAPTI İDDİASI

Olay sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı tepkisini dile getirdi.

Bağımsız araştırma kuruluşu Bellingcat’ten araştırmacı Aric Toler, İngiliz The Times gazetesine yaptığı açıklamada videonun büyük olasılıkla gerçek olduğunu belirtti.

Videoda yer alan ve hadım edilen Ukraynalı askerin kimliğinin henüz belirlenmediği belirtilirken, korkunç işkenceyi Çeçen lider Ramazan Kadirov’un askerlerinin yapmış olabileceği en çok dile getirilen iddialar arasında.

Bir başka iddia ise videodaki Rus askerlerin Putin’e rapor veren bir Rus ulusal muhafızı olan Rosgvardia biriminde yer aldığı…

Sosyal medyada da sert tepkilere neden olan video Rus kuvvetleri tarafından işlenen savaş suçlarına dair uzun bir kanıt dizisinin sadece sonuncusu. Bucha, Irpin ve Mariupol gibi kentlerde Rus birliklerinin işkence, cinsel taciz ve yargısız infaz gibi işlediği savaş suçlarına dair çok sayıda kanıt bulunuyor.

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