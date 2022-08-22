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Ukraynalı üst düzey istihbarat görevlisi evinde ölü bulundu

Ukrayna Güvenlik Servisi Kirovograd bölgesi sorumlusu Oleksandr Nakonechny'in evinde ölü bulunduğu bildirildi.

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Ukraynalı üst düzey istihbarat görevlisi evinde ölü bulundu

Yerel basında çıkan haberde, Nakonechny’nin cumartesi gecesi Kropyvnytsky kentindeki evinde bir el silah sesi duyulmasının ardından eşi tarafından ölü bulunduğu belirtildi.

Ukrayna Başsavcılığının Nakonechny’nin hayatını kaybettiğini doğruladığı, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

Öte yandan yerel politikacı Andriy Lavrus’un Telegram hesabından paylaştığı mesajda, Nakonechny’in intihar ettiğini yazdığı ancak bu iddianın resmi makamlar tarafından doğrulanmadığı aktarıldı. (AA)

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