Ukraynalılar Rusya’daki ailelerini saldırı altında olduklarına ikna edemiyor

Rusya'nın Ukrayna'daki işgali aileler içinde bile ayrılıklara neden oldu. Ailesi Rusya'da yaşayan Ukraynalılar, Putin'in kararları doğrultusunda hareket eden askeri güçlerin ülkelerini nasıl işgal ettiklerini, yaşanan şiddeti anlattıklarında tepki gördüler. Kimisi babasıyla artık görüşmeme kararı aldı, kimisi ülkesini işgal etmeye giden kuzenini durduramadığını anlattı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali pek çok ailenin de parçalanmasına neden oluyor. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 1991’de bağımsızlığını ilan eden Ukrayna’da halk, aslında varlığını sınırın iki tarafında da devam ettiriyor. Şimdiye kadar aralarına sınırlar girse de beraberliklerini koruyan aileler, şimdi Rusya’nın devlet medyasının yayınladığı haberler ve bağımsız haberciliği sansürlemesiyle parçalanma eşiğindeler.

İstiladan bu yana, Rusya’nın Batılı sosyal medya platformlarına erişimi kısıtlamasıyla, bölünme daha da kötüleşti. Rus resmi kuruluşları, saldırıları “savaş” veya “işgal” olarak tanımlamayı reddediyor, Rus saldırılarının sivillere yönelik olmadığını ileri sürüyor ve Ukrayna’nın kendi şehirlerini bombaladığı ve kendi uçaklarını düşürdüğü iddialarını yayıyor.

“RUSLAR GERÇEĞİ BULMAYA ÇALIŞMIYOR”

Doğudaki Dnipro şehrinde bir işe alım firmasında çalışan Tatiana Maligina, kendini savaştan dolayı yetim olarak görüyor. Aslında Maligina’nın babası ölmedi; ancak Rusya’nın işgalinden dört gün sonra 28 Şubat’ta onunla yaptığı bir WhatsApp araması, onunla tüm bağlarını koparma kararı vermesine neden oldu.

Maligina Insider’a yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor: “Ukrayna’da meydana gelen dehşet hakkında konuşmaya başladım. Bana yalan olduğunu söyledi. Rus birliklerinin sivillere asla ateş etmeyeceğine inanıyor. Babam Ukrayna’da faşistlerin ve uyuşturucu bağımlılarının iktidara geldiğine inanıyor.”

Maligina, son üç yıldır iyi bir ilişkileri olduğunu ve savaştan önce siyaset hakkında pek konuşmadıklarını söyledi: “Hayatımda ilk kez ona sert bir dil kullanarak kaybolmasını söyledim. Çok sinirlendim çünkü doğruyu söylemeye yönelik tüm girişimlerimi görmezden geldi. Ruslar gerçeği bağımsız kaynaklarda bulmaya çalışmıyorlar bile; özellikle de yaşlılar. Bu sorunu yaşayan sadece ben değilim, Rusya’da akrabaları olan birçok Ukraynalı bu sorunla karşı karşıya.”

“KUZENİM UKRAYNA’YI İŞGAL ETMEK ÜZERE”

Lahey merkezli Ukraynalı bir yatırımcı ilişkileri uzmanı olan Anna Dumanska, aynı konuyu bir LinkedIn gönderisinde gündeme getirdi. Rus ordusunda görev yapan kuzenlerinden birinin işgal etmeye hazırlandığını yazdı: “Kendi kuzenim Ukrayna’yı işgal etmek üzere. Ukraynalıları öldürmeye hazır.”

Dumanska da Putin’in kamuya açık bilgiler üzerindeki hakimiyetinin Rusların dünya görüşünü etkilediğini belirtiyor. Ukraynalıları Rus arkadaşları ve akrabalarıyla konuşmaya çağırıyor: “Bugün kuzenimin fikrini değiştirebileceğimi sanmıyorum. Bir görevde olduğuna inanıyor: Ukraynalıları Nazilerden koruyacak.”

“KENDİ ÜLKESİNİ İŞGAL ETMEYE GİDECEK”

Rusya’nın, memleketi Kiev’i işgal etmesinden birkaç gün sonra, Kristina Nikolayeva’nın büyükannesi Rusya’daki bir aile üyesinden bir telefon aldı. Oğlu yani Nikolayeva’nın amcası, Rus ordusuna katılacağını ve kendi ülkeleri işgal etmeye gideceğini söylüyordu.

37 yaşındaki Nikolayeva, savaşın başlamasından birkaç gün sonra kocasıyla birlikte Kiev’den batı Ukrayna’ya kaçtı. Kendisi de Ukraynalı olan amcası 20 yıldan fazla bir süredir Moskova’da yaşıyor.

Nikolayeva bu girişimi anlamadığını söylüyor: “Annesi burada, kız kardeşi burada. Peki neden böyle bir şey söylüyor? Nasıl olduğumuzu bile sormadı. O, olanlar konusunda çok hevesliydi.”

Durumun ciddiyetini anlamadığını düşünerek ona Kiev’deki bir apartmanın füzeyle vurulmasının videosunu gönderdiğini ancak hiçbir cevap almadığını söylüyor.

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