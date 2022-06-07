“Ukraynalıların yüzde 60’ının psikolojik desteğe ihtiyacı var”

Rusya’nın Ukrayna işgali 104. güne girerken Ukrayna’nın First Lady’si, halkın ruh sağlığının büyük yıkıma uğradığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska, Rus işgali nedeniyle ülkede halkın yüzde 60'ının psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

Bu rakamın Ulusal Ruh Sağlığı ve Psikolojik Destek Programı verilerine dayandığını söyleyen Zelenska, hükümetin savaş nedeniyle ruhsal açıdan da zor günler geçiren halka destek için bir sistem kurduğunu kaydetti. Zelenska, farklı ülkelerden lider eşlerinin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de plana destek verdiğini açıkladı.

First Lady, program kapsamında aile doktorlarının, toplum sağlığı çalışanlarının ve öğretmenlerin hızlı psikolojik destek yöntemleri konusunda eğitimden geçirileceğini aktardı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgalinde binlerce kişi hayatını kaybetti ya da yaralandı, milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Büyük yıkıma yol açan savaş, son dönemde ülkenin doğusunda şiddetini artırarak devam ediyor.

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