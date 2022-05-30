Ukrayna’nın doğusunda çatışmalar şiddetleniyor

Rusya’nın Ukrayna işgali 96. güne girerken Rus ordusunun ilerlemeye çalıştığı ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde çatışmalar giderek şiddetleniyor.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna işgalinde ülkenin doğusundaki Donbas'a taarruz başlatan Rus ordusunun stratejik öneme sahip Sievierodonetsk kentinin dış bölgelerine girdiği bildirildi.

Luhansk Valisi Sergey Gayday, Rus ordusunun Sievierodonetsk'e yönelik hava saldırılarında iki sivilin öldüğünü, beş kişinin yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de, “Kentteki binaların yüzde 90'ı hasar aldı. İletişim kesildi. Sievierodonetsk'i ele geçirmek işgalcilerin temel hedeflerinden biri. İlerlemelerini engellemek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada Rusya destekli ayrılıkçıların bulunduğu Donbas'ı kurtarmanın “Moskova için öncelikli görev” olduğunu duyurdu.

İki tarafın da Ukrayna'nın doğusundaki şiddetli çatışmalarda ağır kayıplar verdiği belirtiliyor.

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